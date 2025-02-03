Чи варто пити воду з лимоном: експерти проаналізували її вплив

У соціальних мережах часто можна зустріти твердження про численні переваги гарячої лимонної води. Однак ще варто розібратись у правдивості цих тверджень.

Професорка дієтології та директорка Інституту Лайнуса Полінга при Університеті штату Орегон Емілі Хо зазначає, що багато таких заяв не мають наукового підтвердження. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Зволоження організму

Одна з основних переваг гарячої лимонної води – це її здатність зволожувати організм. За словами доктора Хо, після нічного відпочинку дуже важливо відновити водний баланс.

Достатня кількість рідини сприяє регуляції температури тіла, підтримує здоров’я суглобів і допомагає виводити токсини через потовиділення та сечовипускання. Також вона позитивно впливає на шкіру, настрій і роботу мозку.



Лимонна вода дійсно може бути корисною / Фото Pexels

Однак, як зазначає дієтологиня Джоан Сальге Блейк з Бостонського університету, саме лимон не є ключовим фактором у цьому процесі. Той самий ефект можна отримати, випиваючи звичайну воду, трав’яний чай або навіть каву.

Вплив на травлення

Рідина відіграє важливу роль у травленні незалежно від того, чи містить вона лимон, стверджує клінічна дієтологиня Джуді Саймон з Медичного центру Вашингтонського університету.

Згідно з дослідженням 2020 року, проведеним у Туреччині за участю понад 4500 осіб, у тих, хто щодня випивав більше восьми склянок води, ризик закрепів зменшувався на 29%. Проте наукових доказів безпосереднього впливу лимонної води на травлення наразі немає.

Існують припущення, що лимонний сік може стимулювати вироблення шлункової кислоти, що сприяє кращому перетравленню їжі. У невеликому дослідженні 2022 року вчені виявили, що лимонний сік прискорює спорожнення шлунка, проте ці результати потребують додаткових перевірок.



Припускають, що вода з лимоном може стимулювати схуднення / Фото Pexels

Деякі фахівці вважають, що лимонна кислота може покращувати травлення, особливо у людей похилого віку, у яких з віком знижується вироблення шлункової кислоти. Однак науково доведених фактів про значний вплив лимонного соку на цей процес поки що немає.

Вплив на імунну систему

Лимони містять вітамін С, який відіграє важливу роль у зміцненні імунітету, загоєнні тканин та захисті клітин від ушкоджень.

Якщо додати у воду сік половини великого лимона, можна отримати приблизно 25% добової норми цього вітаміну. Проте аналіз понад 60 клінічних випробувань засвідчив, що навіть великі дози вітаміну С (понад 200 мг на день) не допомагають запобігти застуді або зробити її перебіг легшим.

Дефіцит вітаміну С зустрічається рідко. Згідно з дослідженням 2023 року, нестача цього елемента спостерігається лише у 7% дорослих американців. Отже, вживання гарячої лимонної води навряд чи суттєво вплине на імунну систему, зазначає Сальге Блейк.

Гаряча лимонна вода – це приємний спосіб почати день, проте більшість її популярних переваг поки що не мають достатнього наукового підтвердження. Вона допомагає зволожувати організм, але не краще за звичайну воду. Вона містить вітамін С, проте не в таких кількостях, щоб суттєво зміцнити імунітет. А її вплив на травлення та метаболізм залишається відкритим питанням.