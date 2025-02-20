Приготувати вдома не вийде: в чому секрет приготування еспресо у кав'ярнях

Еспресо – один із найпопулярніших та найпростіших кавових напоїв. Водночас приготувати його буває складно, попри те, що здається, що мало б бути навпаки.

Незалежно від того, чи використовуєте ви джезву, гейзерну кавоварку або просто заливаєте мелену каву окропом, справжнього смаку еспресо, як у професіоналів, досягти складно. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Що таке еспресо

Еспресо – це концентрований кавовий напій, який отримують, пропускаючи гарячу воду під високим тиском через дрібно змелену каву. Його впізнають за густою текстурою, темним насиченим кольором і характерною світлою пінкою – crema. Завдяки дрібному помелу збільшується площа контакту кави з водою, що сприяє більш інтенсивному смаку та аромату.

У XIX столітті каву в Європі заварювали повільно, що було незручним, особливо для працівників під час коротких перерв. У 1884 році італійський винахідник Анджело Моріондо запатентував парову машину, яка дозволяла швидше готувати каву, хоча вона була призначена для масового виробництва.



Еспресо складно зробити вдома / Фото Pexels

Чому еспресо з кав’ярні смачніший

Навіть якщо ви придбаєте якісну кавомашину, приготувати вдома ідеальний еспресо – завдання непросте. Відтворити атмосферу кав’ярні можна за допомогою фільтр-методів, таких як пуровер або колд-брю, але з еспресо все складніше.

На якість напою впливають безліч факторів:

Свіжість і якість зерен;

Точний розмір помелу;

Дозування кави;

Рівномірне утрамбовування (тампінг);

Температура води та тиск.

Бариста в кав’ярнях мають не тільки професійне обладнання, а й досвід, що дозволяє отримати стабільний результат. Навіть маючи дорогу кавоварку, без практики важко досягти такої ж майстерності.