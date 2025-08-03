Кава – один із найпопулярніших напоїв у світі. Прийнято вважати, що вона дарує енергію та заряд бадьорості, однак це не єдиний її вплив на людський організм.

Кава робить бактерії в кишківнику більш стійкими до прийому антибіотиків. Про це пише 24 Канал із посиланням на Earth.

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Як кава впливає на організм?

Ана Ріта Брочадо з Вюрцбурзького університет провела дослідження та встановила, що кофеїн знижує ефективність деяких ліків. Водночас кофеїн не впливає на самі препарати чи їх засвоєння. Натомість він допомагає деяким бактеріям вижити та робить їх не вразливими до антибіотиків.

Через каву кілька транспортних білків можуть почати поводитись інакше. Це дозволить бактеріям блокувати дію ліків. Варто зазначити, що препарати не повністю втратять свої властивості. Натомість їм буде складніше проникати у бактерії.

Хвороботворні організми можна знищити, але зробити це стає складніше.



Кава може бути небезпечною / Фото Pexels

Дослідження показало, як відбувається взаємодія між бактеріями та кофеїном. Вчені підкреслили, що негативний вплив кави на ефективність антибіотиків не можна виявити за допомогою стандартних тестів на резистентність. Вони можуть вказувати на те, що антибіотик діє, але реальність може бути зовсім іншою.

Такі фундаментальні дослідження впливу речовин, що споживаються щодня, підкреслюють життєво важливу роль науки в розумінні та вирішенні реальних проблем,

– додала президентка Тюбінгенського університету Карла Полльманн.

Ймовірно, це зробить необхідним уточнювати у пацієнта, чи вживає він каву, перед тим, як призначити антибіотики, адже це може мати принципове значення для ефективності лікування

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До слова, кава без кофеїну має ті самі хімічні речовини, що і звичайна, але обробляється хімікатами для зниження вмісту кофеїну до 2%. Хоча кава без кофеїну безпечна для споживання, вона все ще містить невелику кількість кофеїну, тому рекомендується поміркованість у її споживанні.