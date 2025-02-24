Виростити ананас вдома – легко: як це правильно зробити

Виростити ананас у домашніх умовах цілком реально. Для цього достатньо правильно обрати фрукт і посадити його у горщик.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

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Як правильно садити ананас вдома

Найкращий час для посадки ананаса – кінець весни або літо, адже цей тропічний фрукт потребує багато сонця та тепла.

Процес вирощування не надто складний, головне – дотримуватися всіх необхідних правил:

Потрібно правильно обрати ананас

Ананас повинен бути свіжим, це дуже важливо, адже тільки так він зможе вирости. Вибирайте фрукт з твердим і зеленим листям без жовтих або коричневих плям, а шкірка має бути золотисто-жовтого кольору та твердою. Перевірте також основу листя на наявність мошок, і переконайтесь, що воно не обрізане – інколи так приховують дефекти.

Ананас легко виростити вдома / Фото Unsplash

Відокремте верхівку

Верхівку ананаса потрібно обережно відокремити, взявши листя біля основи і відкрутити. Якщо боїтеся пошкодити, спершу зріжте верхню частину, залишаючи трохи м'якоті, а потім акуратно видаліть її навколо листя. Потім видаліть нижнє листя, оголивши стовбур на 2 сантиметри.

Верхівка – це та частина, з якої виросте новий ананас. Її слід залишити в темному, але добре провітрюваному місці на 2 – 3 дні, щоб вона підсохла.

Проростіть ананас

Поставте верхівку в воду, найкраще для цього підходить скляний посуд, щоб верхівка не торкалася дна і листя не потрапляло у воду. Розмістіть майбутній ананас на підвіконні, час від часу змінюючи воду. Будьте терплячими – корінці з'являться через 2 – 3 тижні. Коли їх буде 10 – 15 і вони досягнуть довжини 3 – 5 сантиметрів, можна розпочинати посадку.

Як відбувається посадка ананаса

Для ананаса підійде широкий і низький горщик, приблизно 15 сантиметрів. Використовуйте готовий ґрунт – можна використовувати суміш для кактусів або суміш субстратів для орхідей і азалій. Оскільки коріння ананаса дуже тендітне, садити його потрібно обережно – на глибину близько 3 сантиметрів. Після цього полийте рослину теплою водою і, якщо потрібно, підіпріть її, щоб вона не падала під вагою листя.

Зверніть увагу! Для прискорення росту можна накрити горщик поліетиленовим пакетом, щоб створити парниковий ефект.

Потрібен тривалий час, щоб ананас проріс вдома / Фото Unsplash

Поливайте ананас за потреби, коли верхній шар ґрунту підсохне. Температура повинна бути в межах 20 – 25 градусів, а також важливо пам'ятати, що ананас потребує багато сонячного світла.

Зауважимо, що для того, аби ананас виріс, потрібно запастися терпінням: приживлення займе близько 6 місяців. Спершу в центрі з'явиться квітка, а згодом на її місці сформується плід.