Спеціаліст з ножів Константіно Дельнеро розповів, як краще нарізати кавун та розповів про нюанси різних способів. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Take Out.

Як правильно нарізати кавун?

Експерт вважає найкращим методом нарізання на трикутні шматочки. За його словами, так кавун зручно тримати та їсти. Якщо ж ви плануєте подати кавун на святковий стіл із зубочистками, то можна нарізати його кубиками.

Так його буде зручно брати та майже не залишиться відходів. Водночас він також сказав, яким методом нарізання краще не користуватись через незручність та непрактичність. Мовиться про "метод вирізання печива".



Найкраще нарізати каву трикутними скибками / Фото Pexels

Проблема такого нарізання полягає в тому, що тут потрібне додаткове столове приладдя. Це може створювати незручності та повпливати на загальну атмосферу.

Влітку сезон кавунів, тому можна обрати смачну та соковиту ягоду, яка точно потішить всіх. Для ще кращого враження варто нарізати кавун так, щоб його було зручно їсти – це запорука успіху.

До слова, У різних країнах світу кавун вживають із сіллю, сиром, чаат масалою, або навіть смажать його шкірки. Користувач Instagram протестував вісім комбінацій кавуна з різними продуктами та оцінив їх.