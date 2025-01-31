Як приготувати ароматну каву без цукру та молока: секрет криється в одному інгредієнті

Любителі кави вдаються до експериментів, щоб отримати якнайкращий аромат і смак цього чудового напою. Водночас дехто намагається компенсувати гіркоту кава невеликою кількістю цукру, молока або ложкою простого сиропу. Однак є інгредієнті, який може збільшити насолоду від кавування.

Дипломована дієтологиня і засновниця The Well Necessities у Нью-Йорку Ліза Хаїм розповіла, як зробити каву смачнішою, пише 24 Канал з посиланням на Realsimple.

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Чому корицю варто додавати до кави

Ліза Хаїм радить додавати до кави корицю замість молока чи цукру. Перед тим, як заварити каву, слід посипати кавову гущу кількома струшуваннями кориці.

Кориця зробить смак кави більш насиченим, менш гірким, а додавання вершків та цукру буде абсолютно непотрібним.

Окрім покращеного смаку, як розповіла дієтологиня, кориця також корисна для здоров'я.

У деяких дослідженнях було доведено, що кориця знижує резистентність до інсуліну, а це означає, що стрибок рівня цукру в крові після вживання вуглеводної їжі був нижчим при вживанні кориці,

– сказала Ліза Хаїм.

Це також може бути важливо для тих, хто намагається скоротити споживання цукру. За словами Хаїм, кориця є джерелом марганцю, кальцію, заліза та вітаміну К.

Дослідження також показують, що кориця може допомогти з когнітивними функціями, що робить її ідеальним способом розпочати насичений ранок.