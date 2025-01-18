Що робити, якщо під час варіння яйця тріскаються: простий лайфхак, щоб цього запобігти

Яйця – один із найпопулярніших продуктів у світі. Під час варки яєць вони можуть тріскатись, однак цьому можна запобігти.

Щоб уникнути тріщин у шкаралупі під час варіння яєць, важливо дотримуватися кількох простих правил. Про них пише 24 Канал із посиланням на Главред.

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Потрібно уникати перепаду температур

Перш за все, слід вибирати свіжі, якісні яйця. Свіжість можна перевірити, опустивши яйце в склянку з водою: свіже яйце потоне, а старе спливе. Також звертайте увагу на дату на упаковці та оглядайте яйця на наявність пошкоджень.

Перед варінням яйця бажано довести до кімнатної температури, особливо якщо вони зберігалися в холодильнику. Це запобігатиме утворенню тріщин через різкий перепад температур. Якщо ви не маєте часу чекати, можна занурити яйця в теплу воду на кілька хвилин перед тим, як класти їх у каструлю.

Варити яйця рекомендується в холодній воді, поступово нагріваючи її. Додавання солі у воду допоможе зробити шкаралупу більш щільною, а оцет (одна столова ложка на каструлю) зміцнить її структуру, що зменшить ризик витікання білка через мікротріщини.

Під час варіння важливо забезпечити м’яке кипіння води з маленькими бульбашками, щоб яйця не стикалися надто сильно одне з одним. Це особливо важливо, якщо ви варите їх у киплячій воді. Правильний підхід до температури та обережне поводження з яйцями допоможуть зберегти їх цілими та акуратними після варіння.