Як правильно заварювати чай: якої температури повинна бути вода

Чай – один із найулюбленіших гарячих напоїв багатьох. Однак його важливо правильно заварити.

Щоб приготувати по-справжньому ідеальну чашку чаю, важливо звертати увагу не лише на якість листя, а й на температуру води, яку ви використовуєте. Про це пише 24 Канал із посилання на Express.

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При якій температурі потрібно заварювати чай

Як зазначають експерти з Nepal Tea Collective, кожен тип чаю має свою "золоту" температуру заварювання, і недотримання цього нюансу може зіпсувати навіть найкращий сорт.

Більшість людей вважає, що окріп – це 100 градусів Цельсія, однак через наявність домішок (зокрема мінералів) вода з крана часто закипає при дещо вищій температурі. Саме тому чай, заварений щойно закипілою водою, може мати надто різкий або навіть гіркий смак – особливо якщо йдеться про ніжне зелене листя.

За даними Tea Collective, зелений чай найкраще розкриває свої властивості при температурі близько 77 градусів Цельсія, тоді як для чорного чаю підходить вода температурою приблизно 93 градуси. Трав’яні настої, навпаки, витримують найгарячішу воду – до 100 градусів Цельсія – тому їх можна без проблем заварювати одразу після закипання.

Температура води впливає не лише на смак, а й на користь напою. Дослідження, опубліковані в Food Chemistry, показали, що оптимальна температура дозволяє витягнути з зеленого чаю максимум антиоксидантів. Якщо вода буде надто гарячою, чай втратить частину корисних речовин і набуде неприємної гіркоти. Якщо ж вона буде недостатньо гарячою, листя просто не встигне віддати аромат і біоактивні компоненти.



Потрібно заварювати чай водою певної температури / Фото Pexels

Якщо у вас немає чайника з контролем температури, орієнтуйтесь на час охолодження. Після закипання води залиште чайник відкритим: хвилина – це близько 95 градусів, дві-три хвилини – приблизно 85 градусів, п’ять-шість хвилин – уже 75 градусів. Таким чином можна приблизно підготувати воду для різних видів чаю навіть без спеціального обладнання.

Не менш важливий і час заварювання. Зелений чай краще витримувати дві-три хвилини – цього достатньо, щоб розкрити смак, але не зробити його терпким. Чорному чаю потрібно трохи більше часу – близько чотирьох-п’яти хвилин. Перетримати – означає втратити баланс і зіпсувати напій.

Арабіка має м'якший смак з фруктовими нотами і менше кофеїну, тоді як робуста міцніша і гіркіша з вищим вмістом кофеїну. Вибір між арабікою і робустою залежить від бажаного аромату та міцності, а бленди можуть поєднувати обидві якості.