Як сіль вплине на смак вашої кави: бариста здивував відповіддю та пояснив, чому варто її додати

Каву можна готувати по-різному. Хтось додає молоко, хтось – ні, комусь більше смакує із цукром, а хтось – шукає інші варіанти.

Бариста Каспар Кінг радить додати до кави сіль, щоб відчути нові нотки смаку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Dailymail.

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Як сіль вплине на смак кави

За словами баристи, здебільшого смак напою залежить від якості зерен, проте його можна розкрити ще більше за допомогою додатків до кави. Проте замість цукру він радить додавати сіль.

Кінг переконую, що це допоможе нейтралізувати можливу гіркоту кави та пом'якшити її смак.



Сіль може позитивно вплинути на смак кави / Фото Pexels

Деякі люди більш чутливі до гіркоти, і сіль допомагає пом'якшити ці різкі ноти. Вона може дійсно розкрити смак для тих, хто зазвичай вважає каву занадто різкою,

– пояснив він.

Бариста розкрив інші секрети

За його словами, останнім часом популярності набув флет вайт. Цей напій дозволяє розкрити смак еспресо, проте водночас зберігає солодкий смак та кремову текстуру.

За словами Кінга, багато людей зараз почали замовляти охолоджений капучино. Його складно приготувати, адже неправильно змішане поєднання може бути дивним на смак.

До слова, дослідження в журналі Heliyon показало, що кава без кофеїну може мати схожий ефект на організм, як і звичайна кава з кофеїном. Ефект "енергії" від кави може бути пов'язаний не тільки з хімічним складом, але й з ритуалом вживання напою, як-от аромат, тепло чашки та асоціації з пробудженням.