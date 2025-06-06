Ігриста холодна кава: чому вона така популярна та як її приготувати

Є неймовірно багато варіацій кавових напоїв. Нещодавно там з'явився новий тренд, яки вже набув неабиякої популярності.

Ігриста кава стала популярною ще під час пандемії, коли експерименти з напоями вдома перетворилися на справжній тренд у соцмережах. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Така кава сподобається не всім

Її суть – поєднання еспресо або холодної заварки з газованою водою й ароматизаторами: найчастіше це цитрусові, м’ята або інші трави. Такий напій – не просто освіжаюча альтернатива молочним кавам у спеку, а й легкий спосіб отримати порцію кофеїну без надмірних калорій.

Шампанська кава, як її ще іноді називають, дозволяє насолодитися напоєм без додавання молока чи цукру, що підходить людям із лактозною непереносимістю чи тим, хто хоче зменшити споживання солодкого. Додавання соку лимона чи апельсина не лише збагачує смак, а й дає бонус у вигляді вітаміну С. А завдяки газованій воді напій додає трохи більше гідратації, ніж традиційна кава, і навіть трохи електролітів – якщо вода мінеральна.

Проте варто пам’ятати, що така кава не для всіх. Через бульбашки та кислотність вона може подразнювати шлунок, особливо в людей із гастритом або рефлюксом. Також ігриста кава має досить специфічний, кислуватий смак, який подобається не всім. Але змішування з тоніком або додавання м’яти, базиліку чи ароматизованих сиропів може зробити її м’якшою на смак.



Смак ігристої кави специфічний / Фото Pexels

Щоб приготувати ігристу каву вдома, потрібно лише кілька інгредієнтів: еспресо або колд брю, газована вода або тонік, лід і за бажанням – трохи лимонного соку чи улюблених трав. Готують її просто – спочатку лід, потім газовану воду, далі обережно вливають каву, додають ароматизатори, перемішують і насолоджуються шипучим, освіжаючим напоєм.

Дослідження в журналі Heliyon показало, що кава без кофеїну може мати схожий ефект на організм, як і звичайна кава з кофеїном. Ефект "енергії" від кави може бути пов'язаний не тільки з хімічним складом, але й з ритуалом вживання напою, як-от аромат, тепло чашки та асоціації з пробудженням.