Існує дуже багато способів приготувати яйця. Зокрема, можна зробити омлет, але для цього потрібно врахувати кілька нюансів.

Шеф-кухар Елліс Баррі пояснив, у чому секрет ідеального омлету та як його приготувати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Як приготувати омлет?

За його словами, потрібно використати два дещо нетипові інгредієнти для омлету. Мовиться про сир та шпинат. Кухар переконує, що саме це надасть страві особливого смаку.

Також важливим є те, на чому смажити омлет. Еліс Баррі радить використовувати не олію, а вершкове масло. Спершу варто поставити пательню на вогонь та розплавити на ній масло. Після цього потрібно посмажити шпинат та додати до нього спеції.



Важливо смажити яйця на вершковому маслі / Фото Pexels

Потім його необхідно прибрати з сковорідки. Жалі потрібно збити яйця у окремій мисці до отримання однорідної консистенції. Потім суміш слід вилити на розігріту сковороду. Також додати вершкове масло. Щоб забезпечити рівномірний розподіл, рекомендується злегка нахилити сковорідку. Суміш варто залишити на 20 секунд та не чіпати її у цей час.

Далі потрібно вибивати яєчню до центру сковороди. Еліс Баррі також зазначив, що пательню треба струшувати. Поки омлет залишається злегка рідкуватим, рекомендується посипати його зверху тертим сиром і шпинатом.

До слова, шеф-кухар Френк Прото рекомендує використовувати багато вершкового масла і контролювати температуру для приготування яєшні з рідким жовтком.