Це змінить ваше уявлення про пюре: секретний інгредієнт, який покращить смак

Пюре – улюблена страва багатьох, проте приготувати її може бути складно. Труднощі можуть виникнути на різних етапах приготування.

Досвідчені кухарі мають один несподіваний секрет, який здатен вивести цю звичну страву на зовсім інший рівень. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

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Секретний інгредієнт

Мовиться про додавання до пюре скоринки пармезану – того самого твердого краю сиру, який зазвичай викидають, навіть не підозрюючи, що він не лише їстівний, а й надзвичайно ароматний. Професіонали вважають цю частину справжнім "скарбом на кухні", адже вона додає стравам насичений смак з легкими солоними й землистими нотками.

Пармезанова кірка утворюється під час визрівання сиру і цінується кухарями за здатність збагачувати аромат не лише пюре, а й супів, тушкованих страв і навіть соусів – особливо в італійській гастрономії.



Пармезан позитивно вплине на смак пюре / Фото Pexels

Секретний прийом полягає в тому, щоб повільно прогріти молоко з маслом і шматочком сирної скоринки протягом 20 хвилин, а потім використати цю суміш для приготування пюре. І результат вас приємно здивує.

До того ж цей лайфгак стане у пригоді навіть у ті моменти, коли вдома майже порожній холодильник. Скоринка пармезану має довгий термін зберігання, і її легко зберігати: достатньо покласти її в зіп-пакет і відправити в морозильник.

Також приготування ідеальної яєчні з панірувальними сухарями включає змішування сухарів панко, тертого пармезану, перцю Алеппо, оцту, чебрецю і кунжутного насіння.