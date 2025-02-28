Секрет полягає в простому інгредієнті, який є майже на кожній кухні – какао-порошку. Про це пише 24 Канал із посиланням на ukr.media.
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Чому какао
Додавання какао до кави не робить її шоколадною, але значно покращує смак. Воно:
- Підсилює глибину обсмаження, роблячи смак кави насиченішим.
- Згладжує гіркоту, зменшуючи кислотність.
- Надає оксамитової текстури, створюючи відчуття кремовості, як в італійському еспресо.
Достатньо половини чайної ложки какао, щоб помітити різницю.
Як правильно додавати какао в каву
Щоб какао розчинилося та розкрило свій смак, важливо додавати його до заварювання, а не в готовий напій.
какао зробить каву смачнішою / Фото Pexels
Для еспресо або американо – змішайте дрібку какао з меленими зернами у фільтрі кавомашини або додайте в чашку перед заварюванням окропом.
Для кави в турці – змішайте какао, мелену каву та цукор (за бажанням), залийте холодною водою, нагрівайте до появи пінки, потім зніміть з вогню.
Для холодної кави – додайте дрібку какао до льоду перед заморожуванням. Під час танення він поступово розкриє шоколадні та карамельні нотки в напої.