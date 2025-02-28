Секретний інгредієнт до кави: що допоможе приготувати смачний напій

Багато хто вважає, що для приготування якісної кави потрібна дорога техніка. Однак, навіть без кавомашини за тисячу доларів, можна створити напій, який не поступається за смаком каві з професійної кав’ярні.

Секрет полягає в простому інгредієнті, який є майже на кожній кухні – какао-порошку. Про це пише 24 Канал із посиланням на ukr.media.

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Чому какао

Додавання какао до кави не робить її шоколадною, але значно покращує смак. Воно:

Підсилює глибину обсмаження, роблячи смак кави насиченішим.

Згладжує гіркоту, зменшуючи кислотність.

Надає оксамитової текстури, створюючи відчуття кремовості, як в італійському еспресо.

Достатньо половини чайної ложки какао, щоб помітити різницю.

Як правильно додавати какао в каву

Щоб какао розчинилося та розкрило свій смак, важливо додавати його до заварювання, а не в готовий напій.



какао зробить каву смачнішою / Фото Pexels

Для еспресо або американо – змішайте дрібку какао з меленими зернами у фільтрі кавомашини або додайте в чашку перед заварюванням окропом.

Для кави в турці – змішайте какао, мелену каву та цукор (за бажанням), залийте холодною водою, нагрівайте до появи пінки, потім зніміть з вогню.

Для холодної кави – додайте дрібку какао до льоду перед заморожуванням. Під час танення він поступово розкриє шоколадні та карамельні нотки в напої.