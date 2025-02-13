Найкращий спосіб приготувати цвітну капусту – це смаження. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання Eating Well, яке опитало п’ятьох шеф-кухарів.

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Чому саме смаження

Цвітна капуста легко вбирає інші смаки, що робить її універсальним інгредієнтом. Вона чудово смакує на парі чи грилі, але саме смаження дозволяє досягти хрусткої текстури та насиченого смаку завдяки карамелізації натуральних цукрів.

Як смажать цвітну капусту шеф-кухарі

Денні Гарсія, шеф-кухар ресторану Time and Tide і переможець Top Chef Season 21, рекомендує спочатку обсмажити суцвіття в оливковій олії, а потім запікати їх у духовці. Це дозволяє рівномірно просочити капусту олією та запобігти її висиханню. Він подає страву з родзинками, маринованою цибулею та свіжою зеленню.



Шеф-кухарі розповіли, як краще готувати цвітну капусту / Фото Pexels

Річард ЛаМаріта, інструктор рослинного кулінарного мистецтва, радить нарізати цвітну капусту невеликими шматочками та занурювати в гарячу олію, нагріту до 180°C, приблизно на хвилину, поки вона не стане золотистою й хрусткою.

Шеф-кухарки Хізер Голден Рей і Дженні Енгель використовують олію з рисових висівок, оскільки вона має нейтральний смак і дозволяє капусті залишатися хрусткою, але не жирною. Вони додають до страви мигдаль, журавлину та м’яту.

Брук Вільямсон, переможець 14 сезону Top Chef і Tournament of Champions, маринує цвітну капусту в суміші кислого йогурту, каррі, куркуми та коріандру, а потім смажить її при температурі 220°C до золотистого кольору.