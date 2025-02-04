Кулінарна експертка Келлі Скотт поділилася секретами приготування ідеальної яєчні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Правила приготування яєчні

За словами Келлі, смажити яйця потрібно на сковороді з антипригарним покриттям, додаючи олію. Це гарантує, що страва виходитиме ідеальною щоразу.

Щойно олія почне пінитися, слід розбити в неї яйце.

Завжди готуйте яєчню на середньому або слабкому вогні, щоб уникнути хрустких країв,

– радить шеф-кухарка.

Як досягти бажаної консистенції жовтка

Рідкий жовток – смажте яйце, доки білок повністю не схопиться, але не перевертайте його. Злегка підсмажений жовток – обережно переверніть яєчню й тримайте на вогні ще 10 секунд. Середній ступінь просмаження – переверніть яйце та готуйте близько хвилини. Жовток матиме ніжну, "джемову" текстуру.



Яєчню можна приготувати із різним жовтком / Фото Pexels

Повністю просмажений жовток – після перевертання розчавіть жовток і дайте йому добре просмажитися.

Завдяки цим простим порадам кожен зможе приготувати ідеальну яєчню відповідно до своїх уподобань.