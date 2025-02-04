Секрети яєчні з ідеальним жовтком: шеф-кухарка пояснила, що потрібно додати до страви

У світі існує безліч способів приготувати яєчню. Кожен може обрати рецепт на свій смак.

Кулінарна експертка Келлі Скотт поділилася секретами приготування ідеальної яєчні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Правила приготування яєчні

За словами Келлі, смажити яйця потрібно на сковороді з антипригарним покриттям, додаючи олію. Це гарантує, що страва виходитиме ідеальною щоразу.

Щойно олія почне пінитися, слід розбити в неї яйце.

Завжди готуйте яєчню на середньому або слабкому вогні, щоб уникнути хрустких країв,

– радить шеф-кухарка.

Як досягти бажаної консистенції жовтка

Рідкий жовток – смажте яйце, доки білок повністю не схопиться, але не перевертайте його. Злегка підсмажений жовток – обережно переверніть яєчню й тримайте на вогні ще 10 секунд. Середній ступінь просмаження – переверніть яйце та готуйте близько хвилини. Жовток матиме ніжну, "джемову" текстуру.



Яєчню можна приготувати із різним жовтком / Фото Pexels

Повністю просмажений жовток – після перевертання розчавіть жовток і дайте йому добре просмажитися.

Завдяки цим простим порадам кожен зможе приготувати ідеальну яєчню відповідно до своїх уподобань.