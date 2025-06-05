На чому посмажити яєчню: неочікуваний інгредієнт, який зробить її особливою

Яєчня – серед найпопулярніших страв, які готують на сніданок, обід та навіть вечерю. Однак є деякі секрети приготування.

Щоб приготувати яєчню без жиру, але з насиченим смаком, спробуйте замінити звичну олію на гарячий м’ясний бульйон. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Чому це хороша ідея

Цей спосіб змінює не лише текстуру страви, а й її аромат. Налийте трохи бульйону на розігріту сковорідку, дочекайтеся легкого кипіння і лише тоді додавайте яйця. Важливо накрити сковорідку кришкою – пара з бульйону м’яко приготує білок, а жовток залишиться ніжним.



Яєчню можна приготувати по-різному / Фото Pexels

Після кількох хвилин термічної обробки страва буде готова. Такий метод не тільки виключає жир, а й дарує нові смакові відтінки: якщо хочеться, можна урізноманітнити рецепт часником, куркумою або соєвим соусом. Подавати таку яєчню найкраще з хрустким хлібом – для повноти вражень від поєднання ніжності й аромату.

Раніше розповідали, що чіа корисне, але його слід вводити поступово, щоб уникнути здуття та дискомфорту. Дієтологи рекомендують вживати воду з чіа кілька разів на тиждень, а не щодня.