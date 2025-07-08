Не олія та не вершкове масло: на чому посмажити ідеальну яєшню

Кожному хоча б раз доводилось смажити яєчню на сніданок чи будь-який інший прийом їжі. Втім, зробити це буває дуже складно, адже потрібно врахувати багато нюансів.

Засновниця кулінарного проєкту Modern Vintage Cooking Кейтлін розповіла, що вона не смажить яйця на олії чи вершковому маслі, а використовує для цього доволі неочікуваний інгредієнт, який точно є у вас на кухні. Про це пише 24 Канал із посланням на Express.

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На чому можна посмажити яйця

Замість перерахованих вище олії та масла Кейтлін радить використовувати воду. Мовиться всього про краплю рідини, яку потрібно додати на пательню.

Цей метод називають "обсмажуванням на пару". Він надзвичайно підходить для приготування смачної яєшні. Цей спосіб допомагає уникнути пересмажування яєць, тому вони виходять не надто сухими.

Завдяки воді на пательні утворюється пара, яка не дозволяє яйцю пригоріти, проте все ж воно не буде сирим.



На воді можна посмажити ідеальне яйце / Фото Pexels

За консистенцією вони нагадують щось середнє між яйцем-пашот та смаженим. Кейтлін також не радить перевертати яйце, а готувати його тільки з одного боку. Це також допоможе не зіпсувати його.

Крім цього, такий метод обсмаження також не затратний по часу – це займе не більше 5 хвилин.

До слова, також замість олії для приготування яєчні рекомендується використовувати гарячий м’ясний бульйон, що покращує текстуру та аромат страви. Для кращого результату сковорідку з яйцями потрібно накрити кришкою, щоб пара бульйону приготувала білок, залишаючи жовток ніжним.