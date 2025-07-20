Секрет яєшні із рідким жовтком: шеф-кухар пояснив, як правильно її готувати

Для того, аби приготувати яєчню потрібно знати багато нюансів. Зокрема, для того, щоб жовток залишився рідким.

Шеф-кухар Френк Прото поділився секретним інгредієнтом, який допоможе приготувати яєшню із рідким жовтком. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Як приготувати яєшню із рідким жовтком?

За словами Прото, для цього потрібно не так багато – багато вершкового масла та тримати температуру під контролем. насамперед потрібно також, щоб все, що може знадобитись, було під рукою.

Це потрібно, щоб не гаяти часу на пошук чогось вже під час приготування.

Крім цього, знадобиться також пательня із антипригарною поверхнею. Її потрібно поставити на середній вогонь та додати туди трохи вершкового масла.



Секрет приготування – у великій кількості вершкового масла / Фото Pexels

Після того, як пательня нагріється, а масло розплавиться, туди потрібно розбити яйця та додати до них улюблені спеції.

У чому секрет приготування?

На цьому етапі шеф-кухар розкрив головний секрет приготування. Потрібно взяти ще один шматочок вершкового масла та почати змазувати ним білок. При цьому жовток зачіпати не варто.

За його словами, це ідеальна формула яєшні із рідким жовтком.

До слова. Кейтлін, засновниця Modern Vintage Cooking, рекомендує смажити яйця, додаючи краплю води на пательню замість олії або масла, що називається "обсмажування на пару". Метод "обсмажування на пару" запобігає пересмажуванню яєць та дозволяє отримати консистенцію між яйцем-пашот і смаженим, займаючи не більше 5 хвилин.

