Яйце пашот — популярна страва для сніданку, яка відзначається ніжною текстурою та делікатним смаком. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fallow.

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Як приготувати яйце пашот

Хоча приготування здається простим, багато хто стикається з труднощами, намагаючись зварити яйце без шкаралупи у воді.



Потрібно правильно зварити яйце / Фото Pexels

Шеф-кухар лондонського ресторану Fallow поділився простим лайфхаком, який допоможе досягти ідеального результату. Головний секрет – додати у воду трохи оцту. Варити яйце потрібно при температурі 85-90 градусів упродовж трьох хвилин, а після цього одразу занурити його в крижану воду.

Шеф також зазначає, що багато хто помилково вважає, ніби для правильного приготування яйця пашот необхідно помішувати воду, створюючи вир. За його словами, цей метод може бути корисним, якщо не використовувати оцет, але сам він завжди додає його для ідеальної консистенції.