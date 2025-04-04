Цей інгредієнт змінить ваше уявлення про яєчню: як ідеально посмажити яйця

Приготування ідеальної яєчні полягає в балансі між хрустким білком і рідким жовтком. Але є один інгредієнт, який допоможе зробити класичний сніданок ще кращим.

Смажені яйця на пательні з хрусткими панірувальними сухарями – ідеальна страва для більш пізнього сніданку, пише 24 Канал з посиланням на Parade.

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Як приготувати яєчню з панірувальними сухарями

На першому етапі потрібно приготувати сухарну суміш. Для цього слід змішати панірувальні сухарі панко і тертий пармезан у рівних пропорціях.

Далі додати дрібку перцю Алеппо (він м'якший, ніж звичайні пластівці червоного перцю), трохи оцту для кислотності, свіже листя чебрецю і кунжутне насіння.

Потім пересипте суміш на сковорідку й підсмажте на невеликій кількості масла, поки панірувальні сухарі не стануть хрусткими і золотистими.

Зробіть у сухарях чотири невеликі заглиблення, додайте в кожне трохи вершкового масла, а потім акуратно вбийте яйця.



Як приготувати яєчню з панірувальними сухарями / Фото iStock

Після цього потрібно накрити сковорідку кришкою і дати яйцям приготуватися. Накривши сковорідку кришкою, ви збережете тепло, щоб пара могла м'яко приготувати яйця.

Рекомендований час приготування яєчні – 5 хвилин, що дає змогу отримати міцний білок і рідкий жовток.

Цей метод був натхненний легендарним шеф-кухарем із Сан-Франциско Джуді Роджерсом – піонером простого каліфорнійського стилю готування.