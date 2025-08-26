Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

Дивіться також Як росіяни знищили Запорізьку Січ 250 років тому та чи був у козаків шанс на порятунок

Як українська шляхта їла сало у 17 столітті?

Українське сало завжди було більше, ніж просто їжа. Мало хто знає, але у 17 столітті представники шляхти мали свій особливий спосіб його споживання.

Алфьоров розповів, що французький інженер і картограф Гійом Левассер де Боплан, який залишив не тільки детальні карти України та описи її життя, а й зафіксував те, як українська шляхта їла сало.

Сало / Фото Pexels

Згідно з описами Боплана, шляхта відрізала частину звареного сала, нарізала його на маленькі кубики розміром із гральну кістку та їла разом із ніжним гороховим пюре. Цю страву вважали справжнім делікатесом і настільки полюбляли, що ковтали її без жування.

До слова, відомо, що раціон рядових козаків складався переважно із каш. Водночас для козацької старшини подавали більш вишукані страви та столове приладдя.