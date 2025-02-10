Потрібно враховувати всі нюанси: у якій воді краще варити яйця
- Існує два методи варіння яєць: у холодній воді для яєць з холодильника і в гарячій воді для яєць кімнатної температури.
- Час варіння залежить від бажаного ступеня готовності: некруто, "в мішечок" або круто, з подальшим охолодженням для легшого очищення.
Варені яйця часто є доповненням до різних прийомів їжі. Водночас важливо правильно їх зварити, щоб страва точно вийшла смачною.
На перший погляд, немає нічого простішого, ніж зварити яйця, проте багато людей все одно має з цим труднощі. Тому 24 Канал розповість про всі тонкощі процесу.
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Холодна чи гаряча вода
Щоб яйця не тріскалися під час приготування та легко очищувалися, варто дотримуватися кількох важливих правил.
Існує два основних методи варіння яєць: у холодній та гарячій воді. Вибір залежить від температури зберігання продукту.
Якщо яйця були в холодильнику, кладіть їх у холодну воду. Якщо вони полежали при кімнатній температурі хоча б годину, краще використовувати гарячу воду.
Варіння яєць у холодній воді
Цей метод є найпоширенішим. Спочатку яйця потрібно добре промити, занурити в каструлю з холодною водою та поставити на середній вогонь.
Час приготування після закипання води:
- Некруто – 2 хвилини, потім зменшити вогонь.
- "В мішечок" – 4 хвилини.
- Круто – 7 хвилин, зменшивши вогонь.
Варіння яєць у гарячій воді
Якщо яйця мають кімнатну температуру, їх можна занурювати у киплячу воду. Головне правило – не класти в окріп яйця прямо з холодильника, інакше вони можуть потріскатися.
Яйця можна варити і в холодній воді і в окропі / Фото Pexels
Час приготування:
- Некруто – варити 1 хвилину, зняти з вогню та накрити кришкою на 4-5 хвилин.
- "В мішечок" – варити 2 хвилини, зняти з вогню та накрити на 7 хвилин.
- Круто – варити 4 хвилини на помірному вогні.
Щоб яйця легко очищувалися, після варіння обдайте їх холодною водою. Деякі господині перед варінням проколюють шкаралупу з тупого боку, щоб легше знімалася плівка. Додавання ложки солі у воду допоможе запобігти розтріскуванню шкаралупи.