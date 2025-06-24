Неочікуване застосування для води з-під макаронів: шеф-кухар пояснив, що з нею робити
- Воду з-під макаронів можна використовувати як інгредієнт в інших стравах, наприклад, для покращення смаку та текстури яєчні.
- Щоб яєчня не стала водянистою, важливо дотримуватися правильних пропорцій: на два яйця додавати 1-2 ложки води з-під макаронів.
Макарони – популярна страва серед тих, хто любить смачно поїсти, проте не любить витрачати багато часу на приготування. Однак цікаво, що навіть воду, у якій вони варяться можна використати.
Нельсон Серрано-Бахрі, професійний шеф-кухар, розповів, що цю воду можна додавати до інших страв. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Takeout.
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Як використати воду з-під макаронів
За словами шеф-кухаря, вода, у якій варилась паста, може стати повноцінним інгредієнтом, тому просто виливати її – марнотратно.
Він також пояснив, що її можна додати до яєчні. Такий варіант здається неочікуваним, проте шеф-кухар наполягає, що це покращило б смак яєчні.
Змішування залишків води з-під пасти в яєчню може допомогти зробити її м’якшою та ніжнішою,
– сказав він.
Справа у тому, що вода з-під пасти містить крохмаль, який допоможе жовткам не згортатись.
Однак варто правильно додавати цю воду у яєчню. За словами Серрано-Бахрі, потрібно розбити яйця у посудину, влити туди воду з-під макаронів та збити їх разом до утворення однорідної суміші. Щоб яєчня не стала водянистою, важливі правильні пропорції.
З водою з-під пасти можна приготувати яєчню / Фото Pexels
Зокрема, на два яйця буде достатньо 1-2 ложок води з-під пасти.
Вода сприяє тому, що яєчня буде пухкою, адже під час приготування утворюється пара, яка і допомагає досягти такого ефекту.
До слова, також замість олії для приготування яєчні рекомендується використовувати гарячий м’ясний бульйон, що покращує текстуру та аромат страви. Для кращого результату сковорідку з яйцями потрібно накрити кришкою, щоб пара бульйону приготувала білок, залишаючи жовток ніжним.