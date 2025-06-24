Неочікуване застосування для води з-під макаронів: шеф-кухар пояснив, що з нею робити

Макарони – популярна страва серед тих, хто любить смачно поїсти, проте не любить витрачати багато часу на приготування. Однак цікаво, що навіть воду, у якій вони варяться можна використати.

Нельсон Серрано-Бахрі, професійний шеф-кухар, розповів, що цю воду можна додавати до інших страв. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Takeout.

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Як використати воду з-під макаронів

За словами шеф-кухаря, вода, у якій варилась паста, може стати повноцінним інгредієнтом, тому просто виливати її – марнотратно.

Він також пояснив, що її можна додати до яєчні. Такий варіант здається неочікуваним, проте шеф-кухар наполягає, що це покращило б смак яєчні.

Змішування залишків води з-під пасти в яєчню може допомогти зробити її м’якшою та ніжнішою,

– сказав він.

Справа у тому, що вода з-під пасти містить крохмаль, який допоможе жовткам не згортатись.

Однак варто правильно додавати цю воду у яєчню. За словами Серрано-Бахрі, потрібно розбити яйця у посудину, влити туди воду з-під макаронів та збити їх разом до утворення однорідної суміші. Щоб яєчня не стала водянистою, важливі правильні пропорції.



З водою з-під пасти можна приготувати яєчню / Фото Pexels

Зокрема, на два яйця буде достатньо 1-2 ложок води з-під пасти.

Вода сприяє тому, що яєчня буде пухкою, адже під час приготування утворюється пара, яка і допомагає досягти такого ефекту.

До слова, також замість олії для приготування яєчні рекомендується використовувати гарячий м’ясний бульйон, що покращує текстуру та аромат страви. Для кращого результату сковорідку з яйцями потрібно накрити кришкою, щоб пара бульйону приготувала білок, залишаючи жовток ніжним.