Як проростити авокадо із кісточки: практичні поради, як виростити корисний фрукт

В останні роки авокадо стало надзвичайно популярним завдяки багатому складу вітамінів, мінералів і корисних жирних кислот. Попри те, що цей плід зазвичай сприймають як овоч, насправді він є фруктом.

Авокадо вирощують у теплих регіонах, таких як Ізраїль, Бразилія та країни Африки, однак через складність транспортування плоди часто потрапляють у магазини недостиглими або перезрілими, тож багато людей замислюються про можливість вирощування авокадо вдома. Про це пише 24 Канал із посиланням на Comfy.

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Особливості вирощування авокадо вдома

Хоча виростити дерево з великими плодами в домашніх умовах складно, навіть початківець може отримати декоративну рослину з міні-плодами. У природі авокадо сягає 20 метрів, але вдома виростає не вище 3 метрів. Якщо рослина росте швидше, ніж очікувалося, її можна пересадити у відкритий ґрунт.



Дерево без плодів теж корисне / Фото Pexels

У середньому авокадо починає плодоносити через 3-5 років, але вирощені вдома фрукти можуть мати гіркуватий смак. Однак навіть без плодів дерево приносить користь – його листя очищує повітря, створюючи комфортний мікроклімат.

Як проростити кісточку авокадо

Щоб виростити авокадо, потрібно взяти кісточку зі стиглого плоду. Якщо доступні тільки недостиглі фрукти, їх можна залишити дозрівати на підвіконні або покласти в паперовий пакет разом з яблуками чи бананами.

Існує кілька способів пророщування кісточки:

У воді – у кісточці роблять невеликі отвори та вставляють у них зубочистки, щоб вона трималася над водою. Корінь з’являється через 1-2 тижні, після чого рослину пересаджують у ґрунт.

У склянці з водою – кісточку очищують від оболонки та ставлять у вузьку склянку, наповнену водою наполовину.

Одразу в ґрунті – кісточку занурюють у землю тупим кінцем вниз, залишаючи верхню частину на поверхні.

Поливати потрібно кожні два дні, а перші паростки з’являться через 2-3 місяці.

Як вибрати горщик і підготувати ґрунт

Горщик для авокадо має бути пластиковим або керамічним із дренажними отворами. Спочатку достатньо ємності 15 сантиметрів у глибину, але в разі активного росту її доведеться замінити на більшу.



Авокадо потребує догляду / Фото Pexels

Дренаж забезпечують шаром керамзиту або гравію, а ґрунт має бути нейтральним за кислотністю. Найкраще підходить суміш садової землі, піску та перегною або спеціальний субстрат для кімнатних рослин.

Як доглядати за авокадо

Авокадо потребує регулярного, але помірного поливу. У теплу пору року достатньо поливати раз на 5 днів, узимку – рідше. Надмірна волога може спричинити загнивання коренів. Якщо листя жовтіє, це сигналізує про надлишок води.

Рослину варто обприскувати, особливо взимку, коли повітря в квартирі стає сухішим. У холодну пору року температура для авокадо не повинна опускатися нижче +10 градусів.

Щоб сформувати красиву крону, у перший рік життя проводять прищипку верхівки на рівні 7-8 листка. У майбутньому обрізку повторюють щовесни.

Пересаджувати дерево потрібно щороку протягом перших п’яти років, а потім раз на 3-4 роки. Підживлювати рослину слід двічі на місяць добривами для тропічних культур.

Як виростити авокадо з плодами

Отримати плоди в домашніх умовах складно, але якщо дереву більше 5-6 років і воно почало цвісти, можна спробувати штучне запилення. Для цього потрібно акуратно переносити пилок між квітками за допомогою ватного диска або пензлика.



Отримати плоди складно / Фото Pexels

Якщо у вас є два квітучі авокадо, ймовірність утворення плодів значно зростає. Проте навіть у природних умовах ці дерева не завжди плодоносять рясно, тому не варто засмучуватися, якщо отримати врожай не вдасться.