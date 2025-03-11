Батат походить з Колумбії й Перу, звідки поширився по всьому світу, зокрема й до України. Як виростити батат розсадним способом розповідає 24 Канал з посиланням на "Флористікс".

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Як посіяти батат

Картоплю батат зазвичай розмножують пророщуванням бульб, оскільки в наших умовах рослина цвіте рідко й насіння не утворює. Однак можна придбати насіння батату й посіяти його не у відкритий ґрунт, а на розсаду. Насіння батату має майже стовідсоткову прорісність.

Батат сіють у кінці січня або на початку лютого. Перед посівом насіння поміщають на добу в теплу воду, після чого знезаражують. Після обробки насіння просушують.

Субстрат для вирощування розсади батату має бути родючим і пухким. Наприклад, добре підійде для цієї мети ґрунтова суміш із перегною, дернової землі й піску в рівних частинах.



Як посіяти батат / Фото "Флористікс"

Не використовуйте для посіву городню землю, адже в ній недостатньо поживних речовин, і вона може бути заражена яйцями комах і хвороботворними мікроорганізмами. Субстрат перед посівом насіння потрібно дезінфікувати прожарюванням у духовці чи прогріванням у мікрохвильовій печі.

Насіння батату заглиблюють у вологий субстрат на 1,5 – 2 сантиметри, після чого поверхню злегка ущільнюють і поливають. Потім посіви накривають плівкою або склом і утримують їх до появи сходів у добре освітленому та провітрюваному місці при температурі 18 – 20 ºC.

До речі. Чудовим рішення є вирощування вдома кімнатного гіркого перцю. Якщо дотримуватись простих правил, то можна отримати багатий урожай кімнатного перцю.

Як доглядати за розсадою батату

Вирощування батату в розсадний період вимагає передусім створення для сіянців оптимального температурного режиму в межах 20 – 30 ºC.

Поливають розсаду батату регулярно, але помірно: рослина любить вологу, проте рідкого бруду в коренях не зносить. Для зволоження субстрату використовують відстояну упродовж доби воду кімнатної температури.

Поливайте сіянці потрібно тільки тоді, коли просохне верхній шар субстрату. Приміщення слід регулярно провітрювати, однак не можна допускати виникнення протягів. Провітрювання найкраще здійснювати відразу після поливання.



Як доглядати за розсадою батату / Фото "Флористікс"

Коли розсада батату сягне у висоту 15 сантиметрів і на кожному сіянці сформується по 4 – 5 міжвузлів, можна братися до гартівних процедур, що мають на меті привчити рослини до впливу природних факторів.

Розсаду слід щодня упродовж двох тижнів виносити на відкрите повітря. Спочатку ненадовго – на 20 – 30 хвилин, але поступово тривалість процедури збільшують доти, доки саджанці батату не зможуть перебувати на відкритому повітрі цілодобово.

Коли садити батат у ґрунт

Висаджують розсаду батату на грядку, коли температура повітря міцно встановиться на позначці 20ºC, а ґрунт прогріється до 15 ºC. В Україні, особливо в її південних районах, висаджувати сіянці на город можна вже в кінці квітня.

Батат найкраще росте на відкритих сонячних ділянках, захищених від сильного вітру.



Коли садити батат у ґрунт / Фото "Флористікс"

Оптимальний ґрунт для рослини – супіщаний або суглинний, з низькою кислотністю і високим умістом азоту, хоча батат може рости й на інших ґрунтах.

Як садити батат у відкритий ґрунт

Сіянці висаджують у ямки завглибшки близько 15 сантиметрів, викопані на відстані 40 сантиметрів у ряду при міжряддях 70 сантиметрів.

Сіянці заглиблюють так, щоб два нижні міжвузля опинилися під землею. Для успішного вкорінення з розсади видаляють майже всі листки, залишивши тільки 1 – 2 пари верхніх.

Після посадки поверхню грядки ущільнюють, поливають, а кожен сіянець накривають скляною банкою або прозорою пластиковою пляшкою з обрізаною шийкою.

Коли на сіянцях почне з'являтися нове листя, покриття знімають.