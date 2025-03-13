Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Як правильно обрати посадковий матеріал

Дехто вважає, що чим більша цибулина, тим більше пера вона дасть. Однак це не зовсім відповідає дійсності.

Кількість зелені, яку можна отримати, залежить не стільки від розміру цибулини, скільки від кількості зачатків, з яких проростає пір’я. Для того, щоб це визначити достатньо зрізати верхівку цибулини ножем. Якщо всередині є два – три зачатки, вона дасть багато пера.

Для вирощування зеленої цибулі, слід обрати хороший посадковий матеріал / Фото Unsplash

Для посадки обирайте здорові, неушкоджені цибулини, які вже почали проростати. Якщо таких немає, можна замочити звичайну цибулину в гарячій воді на 30 хвилин. Після цього зніміть верхній шар лушпиння та обріжте верхівку так, щоб залишився пеньок приблизно 1,5 сантиметри.

Нагадаємо, що у попередньому матеріалі ми розповідали, як можна виростити батат в домашніх умовах. Вирощування цієї культури потребує тепла, родючого ґрунту та належного догляду, тому ідеально підходить для регіонів із м'яким кліматом.

Як виростити зелену цибулю на підвіконні

Спершу оберіть пластикову ємність такого розміру, щоб вона зручно розмістилася на вашому підвіконні. Тепер потрібно підготувати субстрат: змішайте в однакових порціях ґрунт і пісок, або використайте готовий куплений варіант.

Вирощувати зелену цибулю вдома доволі просто / Фото Unsplash

Далі необхідно насипати підготовлений субстрат у ємність, ретельно розрівняйте його та добре зволожте водою. Цибулини слід висаджувати неглибоко, залишаючи між ними достатньо місця.

Оскільки цибуля любить тепло, варто тримати її в місці з температурою близько 25 градусів. Також не забувайте регулярно поливати ґрунт, щоб він залишався вологим і не пересихав.