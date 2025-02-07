Як обрати стигле авокадо в магазині: простий лайфхак, який займе менше хвилини

Авокадо є чудовим доповненням до багатьох страв. Водночас обрати в магазині стигле авокадо може бути дуже складно.

Авокадо завдяки своїй кремовій текстурі та насиченому смаку є універсальним продуктом, що ідеально доповнює різні страви. Про це пише 24 Канал із посиланням на express.co.uk.

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Як обрати стиглий авокадо

Проте вибрати стиглий плід буває непросто, адже часто можна натрапити на недозрілий варіант.

Щоб повністю розкрити свій смак, авокадо має бути ідеально стигле. Дізнатися про це можна, не розрізаючи плід, звертаючи увагу на його верхівку. Для визначення стиглості достатньо відщипнути маленьке стебло.



Існує спосіб обрати стигле авокадо / Фото Pexels

Якщо воно важко знімається або під ним видно коричневий чи почорнілий м'якуш, авокадо, ймовірно, перезріле й незабаром стане кашоподібним.

Якщо ж стебло легко відділяється, а під ним видно яскраво-зелений м'якуш, це означає, що плід стиглий і готовий до вживання.