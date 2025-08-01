В Україні кавун переважно їдять у свіжому вигляді, або роблять із нього лимонади та маринують на зиму. Однак у деяких країнах цю ягоду також вживають у поєднанні з іншими продуктами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

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Як їдять кавун у різних країнах світу?

У різних країнах світу кавун вживають по-своєму. Це часто залежить від місцевих кулінарних традицій та вподобань.

Наприклад, на Близькому Сході кавун часто їдять із сіллю або поєднують із солоним сиром. Вважається, що це підсилює його солодкість. У Японії також практикують додавання солі, а в окремих регіонах господині навіть смажать кавунові шкірки подібно до того, як в Україні готують кабачки.

У Китаї кавун – популярна літня закуска, яку так само їдять, як в Україні. У США він також вживається у свіжому вигляді, іноді з дрібкою морської солі.

В деяких країнах кавун вживають не так, як звикли в Україні / Фото Unsplash

Водночас у Румунії та Угорщині до кавуна іноді подають хліб, хоча частіше його просто їдять у свіжому вигляді.

В Індії, окрім солі, кавун можуть посипати чаат масалою – сумішшю приправ для ароматизації.

На Кіпрі ж кавун обов'язково доповнюють сиром Halloumi.

Зверніть увагу! Поєднання кавуна з молочними продуктами може негативно вплинути на людей із непідготовленим шлунком.

До слова, користувач Instagram із нікнеймом bro_snakc вирішив особисто перевірити, як поєднується кавун із різними продуктами. Він протестував вісім комбінацій і оцінив кожну з них.

Блогер оцінив поєднання кавуна з різними продуктами: дивіться відео

Для чого кавун їдять із хлібом?

Поєднання кавуна та хліба сприятливо впливає на травлення. Це пояснюється тим, що ягода містить дуже багато води та цукру, тому аби не переїдати, шматочок кавуна кладуть на хліб. Це дозволяє швидше відчути ситість.

Крім того, якщо у людини чутливий шлунок, то хліб може "пом'якшити" дію кавуна та вберегти від розладу та здуття.

До слова, ще 300 років тому українці кавунів не їли. Натомість їх використовували як ароматизатори під час банкетів.