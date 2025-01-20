Ви все життя неправильно закручували шаурму: все набагато простіше
Блогерка у TikTok опублікувала відео, де демонструє легкий спосіб загортання шаурми. За її словами, ця техніка допомагає зробити лаваш більш щільним, що запобігає його розпаданню під час їжі.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Аню Скибу у TikTok. На відео можна побачити, що для цього способу потрібно мінімум часу та рухів.
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Як легко закрутити шаурму
Блогерка розповіла, що була шокована, коли побачила, як потрібно правильно закручувати шаурму.
Все, що потрібно – лаваш, начинка та загорнути шаурму так, як показала дівчина у відео. Для цього достатньо зробити всього 3 рухи.
Як правильно закручувати шаурму: дивіться відео
Все дуже просто і легко,
– зазначає блогерка.
Дівчина додала, що настільки ідеальної шаурми вона ще не бачила в своєму житті та наголосила, що готувати шаурму вона тепер буде лише за цим способом.