Чи можна заварювати один чайний пакетик двічі

Чай – один із найпопулярніших напоїв у світі. Так само дуже популярним ж саме пакетована версія, адже це дуже зручно.

Більшість українців дійсно звикли заварювати чай у пакетиках не один раз, особливо коли мова йде про економію. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Чи можна так робити

Однак фахівці попереджають: повторне заварювання хоча й не є прямо шкідливим, але практично позбавлене користі. Пакетований чай містить дрібно подрібнене листя – так званий чайний пил, який швидко віддає всі корисні речовини при першому контакті з гарячою водою. Після цього в напої майже не залишається ані смаку, ані антиоксидантів, які мають бодай якусь цінність для здоров’я.



Чайний пакетик часто заварюють вдруге / Фото Pexels

З другим і третім заварюванням ситуація тільки погіршується: крім втрати користі, може з'явитися й потенційна шкода. Якщо між заварюваннями минає кілька годин, чай стає сприятливим середовищем для розвитку бактерій і плісняви — зокрема через плівку з окислених поліфенолів, що утворюється на поверхні.

Особливо уважно слід ставитися до зеленого чаю. Дієтологи радять узагалі уникати його в пакетованому вигляді, оскільки елітний чайний лист туди практично не потрапляє. Замість цього використовують відходи виробництва, в яких і смак, і користь мінімальні ще з першого заварювання.

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