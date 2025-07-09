Частина людей вважає, що яйця не потрібно зберігати в холодильнику, проте інша навпаки – що це необхідно, адже можна отруїтись і підхопити хворобу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Popular Science.

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Як миття впливає на яйця

Почати варто із того, що яєчна шкарлупа має особливу будову. Природа створила їх захищеними – яйця мають захисну плівку, кутикулу. Завдяки їй бактерії не можуть проникнути всередину яйця через шкарлупу.

Проте цей природний захисний шар може зникнути. Він руйнується під час миття яєць. Іронічно, що миття яєць з'явилось саме через страх заразитись. Яйця миють у США, Канаді, Японії та скандинавських країнах.

Після того, як яйце помили, воно залишається без кутикули, яка мала б захищати його від проникнення бактерій. Тому варто зберігати їх у холодильнику, щоб хоч так вберегтись від ризиків.



Зберігання яєць стало предметом для дискусії / Фото Pexels

Як варто зберігати немиті яйця

Здається, що до миття яйця можна зберігати не в холодильнику, однак тут теж варто врахувати кілька нюансів. Наприклад, кутикула могла вже бути пошкодженою, тому, хоч яйця і не помили, але вони все одно можуть бути небезпечними.

Теоретично їх можна зберігати поза холодильником, однак ризикувати не варто. охолодження дає певну гарантію. Крім цього, не варто турбуватись, що після холодильника якість яєць погіршиться. Науковці свідчать про протилежне.

До слова, Кейтлін, засновниця Modern Vintage Cooking, рекомендує смажити яйця, додаючи краплю води на пательню замість олії або масла, що називається "обсмажування на пару". Метод "обсмажування на пару" запобігає пересмажуванню яєць та дозволяє отримати консистенцію між яйцем-пашот і смаженим, займаючи не більше 5 хвилин.