У TikTok набирає популярності тренд на антикризову кухню – просту та доступну їжу, яку готували в періоди економічної скрути. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

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Що це за тренд

Користувачка @kikirough (Кікі Раф) опублікувала відео з рецептом пирога з 1930-х. Він не містить молока, масла та яєць – інгредієнтів, які були у дефіциті під час Великої депресії.

Якщо це ваш перший досвід бідності – я Кікі, і я вас проведу,

– сказала вона.

Що це за рецепт: дивіться відео

Це викликало емоційний відгук і зробило її ролик вірусним. У центрі уваги зараз не ідеальні страви для красивих фото, а справжнє життя, у якому важливо вміти смачно готувати навіть із мінімальним бюджетом.

Величезна кількість людей шукає, як зекономити на їжі, проте водночас не жертвувати смаком страви заради цього.

До слова, Тарас Шевченко мав великий апетит та любив різноманітні страви, серед яких кав'яр, ікра, устриці, борщ, сушені карасі та українські ковбаси.