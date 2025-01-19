Вам знадобиться духовка та 10 хвилин: як швидко отримати стиглий авокадо

авокадо – дуже популярний продукт у сучасних рецептах, однак іноді може бути проблема через його нестиглість. На щастя, це можна швидко вирішити.

Щоб швидко дозріти авокадо для приготування смачної страви, можна скористатися простим лайфхаком із духовкою. Про це пише 24 Канал.

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Це займе всього 10 хвилин

Якщо у вас є недостиглий, але не повністю твердий авокадо, розігрійте духовку до 90 – 95 градусів. Загорніть плід у фольгу, щільно закривши його, і покладіть у форму для запікання. Нагрівання сприятиме вивільненню газу, який пришвидшує процес дозрівання.

Через 10 хвилин (або трохи більше, якщо авокадо дуже твердий) вийміть плід із духовки, залишивши його у фользі для повного охолодження. Коли авокадо охолоне, розріжте його, видаліть кісточку та використовуйте для салату, бутерброда чи іншої страви.

Якщо авокадо дуже твердий

Якщо авокадо повністю твердий, цей метод не підійде. У такому випадку можна використовувати інший трюк із яблуком і паперовим пакетом.

Помістіть авокадо та яблуко в паперовий пакет із кількома невеликими отворами, зробленими зубочисткою. Залиште пакет за кімнатної температури на 72 години. Яблуко виділяє етилен – газ, який прискорює дозрівання плодів, – і через кілька днів авокадо стане ніжним і готовим до вживання.