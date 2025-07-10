Кулінарні експерти з Epicurious та Epi Test Kitchen пояснили, що картоплю не обов'язково варити, адже цьому є альтернатива. про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

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Як приготувати картоплю

За словами експертів, приготувати картоплю можна на пару. Це швидша та здоровіша версія звареної страви. Це доволі сильно збереже ваш час, адже не потрібно чекати, поки закипить вода, у якій має варитись картопля. Також це дозволить краще зберегти смакові якості.

Для такого варіанту приготування картоплі також потрібно менше води. Загалом, знадобиться тільки кошик для картоплі та зовсім трохи рідини.



Картоплю можна приготувати на пару / Фото Pexels

Картоплю можна чистити, а можна ретельно промити та залишити шкірку. Після цього її варто нарізати приблизно однаковими шматочками для рівномірного готування.

Зовсім трохи води потрібно налити у каструлю та залишити її кип'ятитись – це займе приблизно 10 хвилин. Після цього картоплю потрібно викласти на кошик для готування на пару.

Вона буде готовою, коли стане м'якою. Додати смаку можна за допомогою спецій. їх варто додати вже після приготування.

До слова, воду з-під макаронів можна використовувати як інгредієнт в інших стравах, наприклад, для покращення смаку та текстури яєчні. Щоб яєчня не стала водянистою, важливо дотримуватися правильних пропорцій: на два яйця додавати 1 – 2 ложки води з-під макаронів.