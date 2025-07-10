Коли винайшли вареники та хто їх приготував першим: це сталось далеко за межами України

Вареники – звична страва для української кухні. Однак насправді історія їхнього створення набагато цікавіша та бере початок у давні часи.

Вперше вареники приготували у стародавньому Китаї. Про це пише 24 Канал із посиланням на подкаст "Як на смак".

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Хто винайшов вареники

Вчені виявили, що вареники беруть свій початок у стародавньому Китаї під час розкопок на території держави, а саме у місті Турфан. Вони знайшли дивну скам'янілість, яка здавалась знайомою – це і був вареник.

У Китаї є легенда про мудреця, який першим зробив вареники. Він мав благородну мету – хотів допомогти селянам, які постраждали від заморозків та частково втратили слух.

Тоді він вирішив їх нагодувати. Він взяв баранину, додав туди спеції та вирішив загорнути цю суміш у шматочки тісто. Він також вигадав зробити їх у формі вуха. Відповідно до китайської версії, саме так з'явились вареники і саме тому вони мають таку форму.



Вареники вперше приготували у Китаї / Фото Pexels

Як вареники опинились в Україні

Ймовірно, через багато років вони проробили неймовірний шлях, щоб дістатись до українського столу та глибоко засісти у нашій традиційній кухні.

Вчені також припускають, що поширенню вареників посприяла Монгольська імперія. Вареники часто були способом зекономити, адже це дозволяло менше використовувати м'ясо.

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Якщо намагатись встановити хронологічні межі виникнення вареників, то мовиться про проміжок між 150 та 219 роком нашої ери. Це робить вареники дуже старовинною стравою.

До слова, британка Еллі, яка живе в Україні, вважає українську їжу надзвичайно смачною, особливо виділяючи якість овочів. Еллі навчилася готувати борщ і регулярно готує його, відзначаючи високу якість інгредієнтів в Україні.