Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувачки @olesya_on у TikTok.

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Як з'явилися більшість цитрусових фруктів

Авторка відео розповідає, що апельсини та лимони – це не дикі фрукти, а результат селекції. У природі існували лише чотири "оригінальні" цитруси: помело, цитрон, мандарин і кафрський лайм.

Тисячі років тому китайські селекціонери почали експериментувати зі схрещуванням цих фруктів, що зрештою призвело до появи апельсинів, лимонів та інших знайомих нам цитрусових.

Більшість цитрусових є результатом селекції / Фото Unsplash

Цікаво, що без цих експериментів історія могла б піти зовсім іншим шляхом. Апельсини та лимони допомогли людству подолати цингу – небезпечну хворобу, яка вражала моряків під час тривалих подорожей.

Без цитрусових тривалі морські експедиції були б смертельно небезпечними, що могло б вплинути навіть на великі географічні відкриття.

Нагадаємо, що раніше ми писали про користь лимонів у побуті. Зокрема їх можна використовувати для видалення іржі, очищення мікрохвильової печі, та усунення запаху з обробної дошки.