Розчинна чи заварна: вчені визначили, яка кава є кориснішою

Шанувальники напою роками сперечаються щодо того, яка кава краща – розчинна чи натуральна. Вчені з'ясували, який варіант напою є кориснішим для здоров'я.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на EatingWell.

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Яка кава шкідливіша – розчина чи заварна

У виданні проаналізували кілька наукових досліджень, щоб визначити, який вид кави кращий – розчинна чи заварна. Як з’ясувалося, обидва мають свої переваги.

Розчинну каву виготовляють двома способами: високотемпературним (випарюванням до утворення кристалів) і низькотемпературним (подрібненням, заморожуванням і сублімацією під вакуумом).

Загалом, за своїми властивостями заварна кава не сильно відрізняється від розчинної. Доведено, що напій у будь-якому вигляді приносить користь – профілактика хвороб серця, печінки та мозку, поліпшення концентрації, полегшення головного болю. Кавові зерна містять велику кількість мікроелементів і вітамінів.

Кава приносить користь у будь-якому вигляді / Фото Unsplash

У чому відмінність між розчинною та заварною кавою

Науковці визначили кілька ключових відмінностей між розчинною та натуральною кавою. У першій міститься менше антиоксидантів, але більше акриламіду – речовини, яку часто вважають канцерогеном. Проте вона також присутня в багатьох стравах, зокрема випічці чи смаженій картоплі, а прямий зв'язок між її вживанням і розвитком онкологічних захворювань досі не доведено.

Ще одна особливість розчинної кави – нижчий вміст кофеїну. Це робить її кращим вибором для людей, які мають підвищену чутливість до цієї речовини або страждають від підвищеного тиску. Водночас, якщо ви хочете отримати заряд бадьорості, краще обрати напій із мелених зерен.

Вчені розповіли, яка різниця між розчинною та заварною кавою / Фото Unsplash

У суперечках щодо того, який варіант напою кращий, кавомани часто згадують про смак кави. Усе через те, що під час обробки зерна втрачають частину олії, тому напій швидкого приготування здається нам кислішим. Однак чи смачніша від цього стає кава – кожен вирішує сам.

Отже, основні недоліки розчинної кави – менша кількість кофеїну та антиоксидантів. Водночас вона не є більш шкідливою, ніж натуральна.

Вчені з Європейського журналу кардіології рекомендують пити 2 – 3 чашки кави на день (незалежно від способу приготування) для зменшення ризику серцево-судинних захворювань і збільшення тривалості життя. Винятком є лише ті, хто має індивідуальну непереносність кофеїну.

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.