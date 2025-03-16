Досліджували 19 років: вчені назвали найшкідливіший та найкорисніший спосіб приготування кави

Кава може мати як корисний, так і шкідливий вплив на організм, і цей ефект залежить від способу її приготування. Вчені понад 20 років досліджували цей вплив і визначили, які методи заварювання є найбезпечнішими для здоров’я, а які – навпаки, можуть завдати шкоди.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження норвезьких вчених в журналі SageJournals.

Дивіться також Що додати до кави, щоб вона перестала гірчити: відповідь вас здивує

Яка кава найшкідливіша

У період з 1985 до 2003 року вчені провели масштабне дослідження за участю 500 тисяч людей віком від 20 до 79 років. Учасники пили каву, приготовану різними способами. Окрім кавових звичок, дослідники враховували спосіб життя людей, наявність шкідливих звичок, вагу, рівень фізичної активності та інші чинники, що впливають на здоров’я.

Співробітники Гетеборзького університету встановили зв’язок між методом заварювання кави, серцевими нападами та тривалістю життя.

Згідно з отриманими результатами, найшкідливішою виявилася нефільтрована кава, зокрема та, що заварюється безпосередньо в чашці. У ній міститься велика кількість речовин, які можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину.

До менш корисних варіантів, за висновками дослідників, також належать еспресо, капучино, кава по-турецьки та кава, заварена у френч-пресі.

Науковці розповіли, яка кава є найшкідливішою / Фото Unsplash

Яка кава найкорисніша

Найкориснішою визнали фільтр-каву, яку готують шляхом пропускання гарячої води через шар меленої кави у фільтрі. Помірне споживання такого напою знижувало ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Найнижча смертність серед учасників була у тих, чия добова норма кави не перевищувала чотирьох чашок.

Ба більше, дослідження показало, що фільтр-кава може бути навіть кориснішою, ніж повна відмова від цього напою. Вживання такого виду кави зменшувало ризик передчасної смерті на 15% у порівнянні з тими, хто зовсім не п’є каву. Вчені пояснюють цей позитивний ефект високим вмістом антиоксидантів у напої.

Вчені визначили найкориснішу каву / Фото Unsplash

Кому варто відмовитися від вживання кави

Варто пам’ятати, що деяким людям слід обмежити споживання кави. Через вміст кофеїну, який стимулює нервову систему, надмірне вживання цього напою може викликати тривожність, тремтіння рук, підвищення артеріального тиску та прискорене серцебиття.

Крім того, кава сприяє вимиванню з організму кальцію, магнію і калію. Через сечогінний ефект вона може негативно впливати на роботу нирок і сприяти утворенню каменів. Дослідження також підтверджують, що вживання кави підвищує рівень "поганого" холестерину в крові.

Вчені не рекомендують пити каву вагітним жінкам, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, а також не слід вживати напій натщесерце, оскільки це може провокувати розвиток гастриту. Також слід уникати кави тим, хто страждає через безсоння, ішемічну хворобу серця, атеросклероз чи гіпертонію.

Є люди, який краще відмовитися від кави / Фото Unsplash

До слова, у Великій Британії набирає популярності нова кава лонг-блек. Її особливість у тому, що невідмінно від американо, еспресо додають у чашку з гарячою водою, а не навпаки.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.