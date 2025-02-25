Чорний чай не лише містить кофеїн, а й має додаткові корисні властивості: допомагає підтримувати енергію, покращує концентрацію уваги та позитивно впливає на настрій. Про це пише 24 Канал із посиланням на Eating Well.

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Чорний чай для бадьорості

Серед усіх видів чаю саме чорний містить найбільше кофеїну, хоча його точна кількість залежить від сорту та часу заварювання.

Дієтологиня Крістін Дреєр рекомендує заварювати чорний чай протягом 3-5 хвилин, щоб отримати максимум користі.

На відміну від кави чи енергетичних напоїв, які можуть викликати надмірне збудження, чорний чай містить L-теанін – амінокислоту, що допомагає пом’якшити деякі ефекти кофеїну.

Дослідження показують, що поєднання L-теаніну та кофеїну сприяє покращенню пам’яті, концентрації та загального рівня уваги. Саме цим можна пояснити, чому у тих, хто регулярно п’є чай, ризик когнітивних порушень з віком є нижчим.

Потужне джерело антиоксидантів

Чорний чай містить велику кількість антиоксидантів, які допомагають зменшити запальні процеси в організмі та захищають від розвитку хронічних захворювань, зокрема діабету 2-го типу, серцево-судинних недуг і навіть певних видів раку.

Антиоксиданти борються зі шкідливими вільними радикалами, знижуючи ризик розвитку багатьох хвороб у майбутньому,

– пояснює дієтологиня Ліндсі Фенкл.

Серед найцінніших компонентів чорного чаю – поліфеноли, такі як теарубігіни, а також флавоноїди (катехіни), які не лише мають протизапальну дію, а й сприяють здоров’ю клітин та запобігають розвитку захворювань.

Вплив на здоров’я серця

Завдяки високому вмісту антиоксидантів чорний чай позитивно впливає на серцево-судинну систему. Він може бути особливо корисним, якщо вживати його замість солодких напоїв, що містять велику кількість цукру.

Які чаї ще допомагають підбадьоритися

Якщо ви шукаєте альтернативу чорному чаю, ось кілька інших напоїв, які допоможуть підтримувати енергію та концентрацію:

Йерба мате – традиційний південноамериканський напій, що покращує розумову діяльність та увагу. Є дані, що мате позитивно впливає на кишковий мікробіом, імунну систему та рівень енергії завдяки вмісту кофеїну.



Чорний чай може бути корисним / Фото Pexels

Зелений чай – містить приблизно 29 мг кофеїну на чашку (227 мл) і, як чорний чай, багатий на L-теанін та поліфеноли. Доведено, що регулярне вживання зеленого чаю позитивно впливає на пам’ять та когнітивні функції, особливо з віком.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

Матча – особливий вид зеленого чаю, що містить більше антиоксидантів і кофеїну, ніж звичайний зелений чай. У 2-4 грамах порошку матча може міститися від 38 до 176 мг кофеїну, залежно від способу приготування.

Білий чай – виготовлений із молодого чайного листя, він зберігає вищу концентрацію корисних речовин. Білий чай має ніжний смак і містить від 6 до 55 мг кофеїну на чашку, а також антиоксиданти, що сприяють концентрації уваги та загальному здоров’ю.