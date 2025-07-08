Повідомляє 24 Канал з посиланням на Mail Online.

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Яка національна кухня найбільше вразила мандрівника

23-річний Лука Фердменгес офіційно побував у в усіх країнах світу. Свою навколосвітню подорож німець завершив 24 квітня, коли дістався до Палау.

Мандрівник, який є веганом, поділився власним рейтингом національних кухонь. На перше місце він поставив Ефіопію, назвавши її "абсолютним фаворитом".

Інджера – це дивовижний пухкий хліб, який подається з безліччю різних соусів. І кухня дуже часто веганська за замовчуванням,

– розповів він.

Інджера / Фото GettyImages

Також Лука Фердменгес високо оцінив мексиканську та близькосхідну кухні. Окремо він відзначив Ізраїль і Ліван. За його словами, тамтешня їжа – одна з причин, чому він полюбив Тель-Авів.

До слова, раніше ми розповідали, який сир вважається найдорожчим у світі. Його величезна вартість пояснюється складністю виробництва та рідкісним інгредієнтом.