Об'їхав увесь світ: мандрівник назвав країну з найсмачнішою кухнею
- Мандрівник Лука Фердменгес назвав країну з найсмачнішою кухнею.
- Також високо оцінив мексиканську та близькосхідну кухні, зокрема Ізраїль і Ліван.
Інфлюенсер Лука Фердменгес побували в кожній країні світу і розповів, де найсмачніша кухня у світі. Його вибір став доволі неочікуваним.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Mail Online.
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Яка національна кухня найбільше вразила мандрівника
23-річний Лука Фердменгес офіційно побував у в усіх країнах світу. Свою навколосвітню подорож німець завершив 24 квітня, коли дістався до Палау.
Мандрівник, який є веганом, поділився власним рейтингом національних кухонь. На перше місце він поставив Ефіопію, назвавши її "абсолютним фаворитом".
Інджера – це дивовижний пухкий хліб, який подається з безліччю різних соусів. І кухня дуже часто веганська за замовчуванням,
– розповів він.
Інджера / Фото GettyImages
Також Лука Фердменгес високо оцінив мексиканську та близькосхідну кухні. Окремо він відзначив Ізраїль і Ліван. За його словами, тамтешня їжа – одна з причин, чому він полюбив Тель-Авів.
До слова, раніше ми розповідали, який сир вважається найдорожчим у світі. Його величезна вартість пояснюється складністю виробництва та рідкісним інгредієнтом.