Яке молоко краще не додавати до кави, аби не зіпсувати напій

Кава з молоком – улюблене поєднання для багатьох, особливо зростає популярність рослинного молока. Проте не усі види підходять для поєднання з кавою.

Все більше людей відмовляються від звичайного молока у каві, оскільки таке поєднання не є надто корисним. Які ще види молока краще не поєднувати з кавою і навпаки – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Яке молоко краще не додавати до кави

Соєве молоко є одним із найпопулярніших серед рослинних, проте якщо додати його до кави, воно може згорнутися через високу температуру. Найкраще його використовувати для приготування холодних кавових напоїв.

Через низький вміст білка та високий рівень цукру й жиру збити кокосове молоко до стану піни дуже складно. Така ж проблема виникає і з гороховим молоком, хоч вміст білків і жирів у ньому високий, на відміну від кокосового.

Молоко з кеш'ю також має високий вміст жиру та покращує смак і текстуру кави, однак якщо і використовувати його, то варто пам'ятати, що краще в такому випадку готувати напій за нижчої температури, адже може змінитися смак.

А ось щодо знежиреного мигдального молока, то його теж складно збити до піни, аби приготувати смачне лате, однак баристи все ж вважають його одним із кращих варіантів для поєднання з кавою.



Багато альтернативних видів молока складно збивати до піни / Фото Pexels

Яке молоко варто додавати до кави

Вівсяне молоко має натуральну солодкість та чудово підходить до поєднання з кавою. А ще його легко збити до піни завдяки водорозчинній клітковині, яку воно містить. Таким чином можна зробити чудову стійку піну в улюбленому напої.

Також хорошим варіантом для поєднання з кавою є звичайне знежирене молоко, хоч багатьом воно здається менш насиченим на смак. Однак завдяки видаленню жиру його легко збити на піну.

І найкращим варіантом експерти називають цільне молоко, яке найлегше збивати для отримання пінки.