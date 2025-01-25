Бути членом королівської сім'ї може здатися гламурним, але часто це суворий протокол харчування. Королівські кухарі часто отримують вказівки не включати два певних інгредієнти до королівського меню, повідомляє 24 Канал з посилання на Express.

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Два продукти, які не вживає королівська родина

Один з таких заборонених інгредієнтів, який часто зустрічається на багатьох кухнях, був розкритий королевою Каміллою під час виступу на шоу "МастерШеф Австралія". Вона викликала справжній ажіотаж, зізнавшись, що члени королівської сім'ї уникають часнику.

Однією з причин цього є те, що запах і смак їжі може затримуватися, а це означає, що він може бути дещо неприємним як для самих членів королівської сім'ї, так і для тих, з ким вони зустрічаються.

Інша причина полягає в тому, що покійна королева Єлизавета II не була прихильницею цього кухонного продукту, а також не дуже любила цибулю.

На друге кулінарне обмеження для королівських осіб вказав колишній королівський дворецький і фахівець з етикету Грант Гарролд.

В інтерв'ю Express.co.uk у 2022 році він пояснив: "Під час обіду королівська сім'я повинна бути обережною з молюсками через отруєння молюсками, що пов'язано з їхнім робочим графіком".

"Тому ви зазвичай не знайдете їх у королівському меню", – розповів він.

Попри офіційну позицію королівської сім'ї уникати молюсків під час офіційних заходів, відомо, що в інший час вони можуть дозволити собі такі делікатеси.