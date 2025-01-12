За словами дієтологів, ромашковий чай – це простий і недорогий спосіб додатково поспати. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на статтю видання Eating Well.

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Чому ромашковий чай найкращий засіб для сну

Ромашковий чай добре відомий заспокійливими властивостями завдяки своєму аромату та ніжному квітковому смаку.

Його розслабляючий ефект пояснюється апігеніном, активною сполукою, яка може перетинати гематоенцефалічний бар'єр і зв'язуватися з рецепторами гамма-аміномасляної кислоти (GABA) в мозку.

Ці рецептори допомагають заспокоїти нервову систему і сприяють розслабленню, полегшуючи засинання,

– каже дієтологиня Ніша Мелвані.

Апігенін, що міститься в ромашковому чаї, не лише сприяє розслабленню, але й допомагає зменшити тривогу та депресію. Дослідження показали, що ромашковий чай покращує симптоми тривоги не лише у тих, у кого діагностовано тривожні розлади, а й у різних інших груп.



Чому ромашковий чай корисний для сну / Фото iStock

Крім того, дослідження показали, що ромашка може допомогти зменшити депресивні симптоми. Хоча точні механізми не до кінця зрозумілі, дослідження показують, що ромашка надає ці переваги шляхом регулювання рівнів і активності декількох ключових нейромедіаторів, включаючи серотонін, дофамін і норадреналін.

Завдяки чашці ромашкового чаю, ви не тільки заспокоюєтесь, але й покращуєте якість сну.

"Дослідження показали, що люди, які споживають більше апігеніну (з ромашки – 24 Канал), як правило, мають кращу якість сну. Це відбувається тому, що апігенін взаємодіє з рецепторами мозку, які беруть участь у регулюванні циклів сну, сприяючи більш глибокому і спокійному сну", – каже Мелвані.

Дослідження виявили, що ромашка допомагає зменшити кількість прокидань протягом ночі. Це означає, що тим, хто вживає ромашковий чай, може бути легше заснути після того, як вони поринули в глибоку дрімоту.

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