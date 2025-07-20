Справжня розкіш: скільки коштував борщ 100 років тому
- У 1918 році під час Гетьманщини Павла Скоропадського тарілка борщу коштувала доволі дорого.
- Ця сума становила приблизно третину щоденного доходу чиновника того часу.
У роки Гетьманщини Павла Скоропадського тарілка борщу обходилася українцям у кругленьку суму. Її вартість може здивувати навіть сучасного споживача.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова в YouTube.
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Скільки коштував борщ у 1918 році?
За підрахунками дослідника Андрія Бойка-Гагаріна, повна вартість інгредієнтів та дров для приготування борщу у 1918 році становила 8 гривень 28 шагів.
Борщ / Фото Shutterstock
Як пояснив Алфьоров, на ті часи це була неабияка сума.
Тогочасний чиновник заробляв в середньому в день 20 – 25 гривень,
– додав історик.
Що таке шаги
Шаги – це дрібна розмінна монета, яка використовувалась у грошовій системі Гетьманату Павла Скоропадського у 1918 році.
Тобто одна порція борщу могла коштувати до третини щоденного доходу, що еквівалентно приблизно 300 – 400 гривням за сучасними мірками.
До слова, Тарас Шевченко був знаним любителем борщу. Однак він мав бути приготованим в особливий спосіб.