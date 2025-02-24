Ви б ніколи не здогадались: дієтологи розповіли про 7 найкорисніших круп

У світі існує дуже багато різноманітних круп, які можна вживати у їжу. Дієтологи зробили список найкорисніших із них.

Фахівці зі здорового харчування поділилися порадами щодо того, які крупи варто включати у свій раціон, щоб отримати максимальну користь. Про це пише 24 Канал із посиланням на martha stewart.

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Булгур

Булгур – це зерно твердих сортів пшениці, тому містить глютен, зазначають експерти. Водночас він є чудовим джерелом вітамінів групи В, магнію, заліза, цинку та фосфору. Завдяки високому вмісту клітковини булгур підтримує здоров’я травної системи. Ця крупа швидко готується, що робить її чудовим варіантом для каш, салатів чи начинок.

Бурий рис

Бурий рис містить велику кількість клітковини, білка та антиоксидантів, які допомагають зменшити запальні процеси в організмі. Він також не містить глютену, тому підходить людям із його непереносимістю. Бурий рис можна використовувати в ризотто, супах, гарнірах або змішувати з білим рисом для збереження легкої текстури.

Кіноа

На відміну від більшості зернових, кіноа містить всі незамінні амінокислоти, що робить її повноцінним джерелом білка. Вона багата на залізо, магній, кальцій і клітковину. Перед приготуванням кіноа варто добре промити, щоб позбутися природних гірких речовин. Її можна використовувати як заміну рису, додавати в салати, супи чи навіть десерти.



Каша може бути хорошим гарніром / Фото Pexels

Пшоно

Пшоно містить корисні фітохімічні сполуки, що підтримують імунну систему. Воно також багате на вітаміни групи В, калій і кальцій. Щоб надати йому більш насиченого смаку, рекомендується перед варінням злегка підсмажити крупу на сухій пательні. Пшоно чудово смакує в супах, салатах або у вигляді котлет.

Овес

Овес містить унікальний тип клітковини – бета-глюкан, який допомагає знижувати рівень холестерину. Це також чудове джерело білка, магнію, цинку та антиоксидантів. Овес найчастіше використовують у кашах, однак його можна додавати в смузі, випічку або навіть поєднувати з овочами для нестандартних страв.

Перловка

Перлова крупа, виготовлена з ячменю, є багатим джерелом клітковини, магнію, вітаміну В3 та молібдену. Вона чудово підходить для приготування супів, гарнірів і ризотто. Завдяки насиченому смаку її можна поєднувати з грибами, овочами та прянощами.

Амарант

Ця крупа не містить глютену та є повноцінним джерелом білка. Вона багата на залізо, вітамін В6 і цинк, який підтримує імунну систему. Амарант можна використовувати для загущення супів, додавати до випічки або поєднувати з медом, горіхами та спеціями для приготування десертів.

Включення цих круп у щоденний раціон допоможе покращити здоров’я та збагатити харчування важливими поживними речовинами.