Такого ви ще не куштували: Клопотенко показав, як приготувати десерт з моркви

Відомий український кулінар Євген Клопотенко не перестає дивувати оригінальними рецептами. Цього разу він розповів, як смачно приготувати моркву.

Мабуть, кожен, хто додає моркву до улюблених страв вдома, замислювався над тим, чому не їсть цей багатий на вітаміни фрукт щодня. Виявляється, що морква смакує не тільки з основними стравами, але може бути десертом, пише 24 Канал.

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Як приготувати карамелізовану моркву

Хоча моркву зазвичай і не сприймають як солодкий фрукт, наприклад, як яблуко чи грушу, але з неї може вийти дійсно неперевершений десерт.

Євген Клопотенко розкрив простий секрет, як зробити моркву ще смачнішою. Достатньо просто карамелізувати її.

Для приготування десерту потрібно:

морква – 200 грамів,

масло вершкове – 20 грамів,

вода – 150 – 200 мілілітрів,

цукор – 2 столові ложки.

Приготування десерту досить просте. Поріжте моркву та викладіть її у каструлю. Додайте воду, масло та цукор.

З пергаменту виріжте кружечок по діаметру каструлі та накрийте моркву. Тушкуйте впродовж 15 хвилин на середньому вогні.

Як приготувати карамелізовану моркву: дивіться відео