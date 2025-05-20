Якщо після кулінарних експериментів у вас залишилися яєчні жовтки, не поспішайте їх викидати, адже можна зробити в’ялені засолені жовтки. Цим рецептом поділилася кулінарка Ліза Стіл, пише 24 Канал із посиланням на The Takeout.

Дивіться також Зустріли з подарунками: Кір Стармер завітав у кримськотатарський ресторан у Києві

Альтернатива сиру

Процес засолювання простий, але потребує терпіння. Жовтки закопують у суміш солі та цукру (зазвичай у рівних частках) і залишають у прохолодному місці на 1–5 днів. Чим довше триває засолювання, тим щільнішою стає текстура: після доби жовток м’який, майже джемоподібний, а через п’ять днів – твердий і готовий до натирання.

Після етапу засолювання жовтки зазвичай запікають на слабкому вогні або підсушують у духовці чи дегідраторі – для остаточної стабілізації. За словами Стіл, це не лише безпечний спосіб зберігання – сіль блокує ріст патогенів, а цукор підтримує розвиток корисної мікрофлори — а й спосіб отримати продукт із неповторним смаком і текстурою.

Готові жовтки мають насичений, солоний, трохи пікантний смак і пружну, "гумову" текстуру. Їх можна натирати на пасту, салати, яєчню, піцу або навіть страви з м’яса – як гастрономічну альтернативу пармезану.

Цей метод – не лише корисний спосіб утилізувати жовтки, а й відмінна кулінарна знахідка для тих, хто любить експериментувати зі смаками.

Український бренд Splash презентував зубну пасту зі смаком борщу, поєднуючи гумор і національну ідентичність. Продукт містить лише смак і аромат борщу, без реальних інгредієнтів, і позиціонується як "теплий жарт із сенсом".